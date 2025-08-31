إكتمال الترتيبات للمخيم العلاجي الثاني لجراحة المخ والأعصاب بالقضارف

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف عن اكتمال الترتيبات لقيام المخيم العلاجي الثاني في مجال جراحة المخ والأعصاب بالشراكة مع فريق منظمة تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، وذلك في الفترة من 30 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025م بمباني مستشفى القضارف التعليمي.

وأكدت أن المخيم يشارك فيه نخبة من الأطباء الاستشاريين في عدد من التخصصات الدقيقة، حيث يشارك كل من د. أحمد البشري، اختصاصي جراحة المخ والأعصاب ود. محمد بابكر، اختصاصي الباطنية والأعصاب والصرع، ود. نون الشيخ محجوب، اختصاصي الصدرية والحالات الحرجة. ود. الصديق عبدالرحمن المهدي، اختصاصي الباطنية والجهاز العصبي.

وأوضحت الوزارة أن المخيم سيغطي عدداً من التخصصات المهمة التي تشمل جراحة العمود الفقري وأمراض الصدر والحساسية بجانب أمراض الجهاز العصبي والصرع (كبار وصغار السن) و جراحة المخ والأعصاب بالإضافة إلى متابعة العمليات التي تم إجرائها في المخيم السابق.

ونوهت خلال إعلان رسمي اليوم أن العيادات ستبدأ إستقبال الحالات يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 ظهراً طوال فترة المخيم.