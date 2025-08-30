الي السيد كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء وهو يصل أرض المجاهدين والشهداء

⭕رئيس مجلس الوزراء بدأ منذ يوم الأمس زيارة لولاية الجزيرة يرافقه فيها وزير الصحة الاتحادي تستمر لثلاثة أيام، ما نتمناه الا تكون هذه الزيارة ضمن برامج الزيارات الروتينية، ترحيب وحديث مجاملات وغيره.

⭕ولاية الجزيرة في برنامج الصحة تعاني من تفشي وباء حمى الضنك وتردي الوضع الصحي بكافة محليات الولاية ، نتمنى أن يعلن ذلك وزير الصحة بولاية الجزيرة بوضوح بدلاً من حديث الوضع تحت السيطرة ومقدور عليه.

⭕رئيس مجلس الوزراء من خلال زيارته أعلن إهتمامه بمشروع الجزيرة، ولكن المشروع الان يحتاج إلى حلول عاجلة خاصة مشكلة الري التي يعاني منها كل المشروع مما تسبب في خروج مساحات واسعة من العروة الصيفية.

⭕كما يعاني المشروع من مشكلة التمويل، فالمزارع الذي رجع إلى أرضه، وجدها في وضع سيئ جدا، المليشيا نهبت محصوله ولا قدره لها علي تمويل زراعته، كما أن البنك الزراعي قام بزج عدد من المزارعين في السجون بسبب ديون علي موسم لم يجني منه شيئا بسبب دخول المليشيا للجزيرة، نتمنى أن نسمع من رئيس مجلس الوزراء حديث واضح بخصوص زج البنك الزراعي السوداني للمزارعين بالسجون.

⭕ولاية الجزيرة التي تسببت المليشيا في دمار لمعظم بنيتها التحتية خاصة المرافق الصحية والخدمية تحتاج من مجلس الوزراء ان يعلن رغبة حكومة الأمل في الإهتمام بها ومعالجة مشاكلها.

⭕لا نريد للزيارة ان تنتهي بعودة رئيس مجلس الوزراء الي الخرطوم او بورتسودان، ولا تكون من ضمن الزيارات التي تقدم وعود زائفة، بل نريدها ان تكون مدخلاً لحلول حقيقية فولاية الجزيرة برغم ما تعرضت له من دمار، لم تقدم الحكومة المركزية حتي الان دعومات معتبرة من واقع قيمة الدمار الذي تعرضت له.

✒️غاندي إبراهيم