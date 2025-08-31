زعيم العصابة (حلف) على مصحف (إميلس)… بينما رفض نائبه الحلو القسم على المصحف مكتفيًا برفع يده

■ أقسم رئيس عصابة مليشيات التمرد على حماية دعائم الحكم العلماني وقال في ختام قسمه: والله على ما أقول شهيد!

■ لجسامة وعظم المهمة كان متوقعًا أن يقسم زعيم المليشيا على (المصحف الإريقط) الذي ظل ملازمًا له في جلسات المفاوضات والتحالفات و(الحلايف) مع الرخيصين من الساسة وزعماء القبائل وكلاب الصيد.



■ زعيم العصابة (حلف) على مصحف (إميلس).. المجرم الأكبر وضع أطراف أصابعه على المصحف.. بينما رفض نائبه الحلو القسم على المصحف مكتفيًا برفع يده.

■ حاشية: هل انتابك إحساس بلمسات للذكاء الصناعي في هذا المشهد المصنوع على أشلاء الأبرياء وجماجم الضحايا؟

عبد الماجد عبد الحميد