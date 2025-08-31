شرطة ولاية الخرطوم تكشف غموض جريمة نهب موظفة بالطريق العام بواسطة مسلحين يستغلون دراجة نارية وضبط الجناة

تمكن فريق ميداني مشترك من مباحث شرطة ولاية الخرطوم ومباحث قسم شرطة مدينة النيل والفريق الخاص من تسديد البلاغ رقم (1728) تحت المادة (175) من القانون الجنائي المدون بقسم شرطة مدينة النيل

بتاريخ 24/8/2025 وتعود خلفية البلاغ الي تلقي قسم شرطة مدينة النيل بلاغا من المدعوة (ا، ص، ن ،ف) تعمل محاسبة وتقيم منطقة السكن الفاخر تفيد في مضمون بلاغها انه في حوالي الساعة (6) صباحا بذات التاريخ اثناء سيرها بالطريق العام جوار مدرسة ابوذر الكودة اعترض طريقها عدد (3) اشخاص يستغلون دراجة نارية بلون احمر ويحملون سلاح كلاشنكوف وقاموا بارهابها ونهب حقيبتها وبداخلها هاتف سامسونج (A13) ومبلغ (15000)الف جنيه سوداني وفور تلقي قسم الشرطة البلاغ تحرك التحري ومباحث القسم الي مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

و تحرير نشرة جنائية بأوصاف المنهوبات بناءا علي ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك من مباحث الولاية ومباحث قسم شرطة مدينة النيل والتيم الخاص تحت إشراف مدير مباحث ولاية الخرطوم لكشف غموض البلاغ وضبط المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة ومن خلال الجهود البحثية الميدانية والرصد الدقيق لمعتادي الاجرام الذين ينشطون في ارتكاب مثل هذه النوع من الجرائم بدائرة الاختصاص وبتاريخ 25/8/2025 تم ضبط المتهم (س، ي، ا، ح) يقيم امبدة الحارة(43) ومن خلال اجراء طابور استعراف الشخصية تعرفت الشاكية عليه وبارشاده بتاريخ 26/8/2025م تم ضبط المتهم الثاني المدعو (ق، ا، م، ك) يقيم دار السلام مربع (52)ود البشير وبتاريخ 27/8/2025 م تم ضبط المتهم الثالث (ي، إ، م، ر) و ضبط المعروضات بحوزة المتهمين وهي عبارة عن (تلفون الشاكية والدراجة النارية GN وبندقية كلاشنكوف ولزومها عدد (9) طلق ناري ) وو ضعهم معروضات في البلاغ وتفيد متابعات المكتب الصحفي شرطة الولاية عبر اداراتها المعنية لازالت توالي التحريات الميدانية المعلوماتية لاكمال ملف البلاغ وتقديم المتهمين للمحاكمة والوصول لابعاد ودوافع الجريمة بجانب إنفاذ الخطط المنعية الإستباقية.

المكتب الصحفي للشرطة