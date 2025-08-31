والي نهر النيل يؤدي واجب العزاء في الشهيد النقيب أبوبكر تاي الله بعطبرة

– أدى والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، برفقة مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية اللواء ياسر علي بشير، واجب العزاء السبت في الشهيد النقيب أبوبكر تاي الله حسن العبيد، الذي استُشهد في منطقة أبو قعود بكردفان.

وقال والي نهر النيل إن شباب السودان في القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وصوناً للعرض والأرض.

وأكد أن مسيرة القتال مستمرة حتى تطهير كل شبر من البلاد دنّسه التمرد، مشيراً إلى أن القوات المسلحة منفتحة في جميع محاور القتال، وتزحف من نصر إلى نصر.