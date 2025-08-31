وزير الصحة: لن تهدأ لنا بال حتى تصبح الجزيرة خالية من الأمراض الوبائية

تعرف الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة، لدى لقائه مساء السبت بوزارة الصحة بمدني الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، على الوضع الصحي والتدخلات التي تمت لتقليل الإصابة بأمراض الخريف، وذلك من خلال التقرير الذي قدمته الأستاذة أميرة بخيت، مدير الإدارة.

من جانبه، أشار الأستاذ مأمون عباس، مدير إدارة صحة البيئة، إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأخير توزيع الناموسيات، حيث بلغت التغطية الجغرافية نسبة 100% وشملت (2936) وحدة سكنية و(1,154,123) أسرة، مقراً بقلة الناموسيات مقارنة بعدد السكان.

وقد أكد وزير الصحة استمرار دعم وزارته لولاية الجزيرة لتكملة النواقص وتنفيذ حملات مرتبة لمحاربة نواقل الأمراض بجميع المحليات، وقال “لن تهدأ لنا بال حتى تصبح الجزيرة خالية من جميع الأمراض الوبائية.”