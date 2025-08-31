كباشي يعقد اجتماعا لإسناد ولاية الخرطوم

عقد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، اجتماعا السبت، لإسناد ولاية الخرطوم بحضور المهندس محمد كرتكيلا صالح وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، والسيد أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم المكلف.

وأطلع عضو السيادي على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، والجهود المبذولة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين بولاية الخرطوم.

وقال والي الخرطوم في تصريح صحفي إنه قدم تقريراً لعضو السيادي حول الجهود التي تبذلها حكومة الولاية لإصلاح محطات المياه، وإستعادة خدمات الكهرباء وصيانة وتأهيل المرافق الخدمية والصحية، بجانب الآثار السالبة للحرب.

وأضاف سيادته أن الاجتماع استعرض جهود حكومة الولاية لبسط الأمن وتأمين الولاية ومعالجة مشكلة الوجود الأجنبي وإزالة السكن العشوائي.

وقال الوالي إن الاجتماع شدد على أهمية دعم الشرائح الضعيفة التي تأثرت بالحرب، مضيفا أن عضو السيادي وجه حكومة الولاية بإيلاء الشرائح المحتاجة أولوية خاصة لإمتصاص الآثار السالبة للحرب.