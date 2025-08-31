وزير البنية التحتية والنقل يعلن وصول الفريق الفني المصري لصيانة جسري الحلفايا وشمبات

أعلن وزير البنية التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، رئيس لجنة تهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، عن وصول الفريق الفني المصري المختص بصيانة جسري الحلفايا وشمبات الى مدينة بورتسودان اليوم، مبيناً أن الوفد سيتوجه مباشرة الى الخرطوم للشروع في وضع الاستشارات الفنية المطلوبة لأعمال الصيانة.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية عقب استقباله الوفد بمقر الوزارة، عمق ومتانة العلاقات بين السودان ومصر، معرباً عن حرص السودان على تعزيز التعاون في المجالات كافة بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشاد بالتفاعل المصري مع القضايا التي تهم السودان. وقال ان مصر متطورة في مجال البنية التحتية ولديها خبرات غنية في مجال الطرق والجسور، وان السودان يتطلع الى الاستفادة من هذه الميزة، معبراً عن تقديره للحكومة المصرية على تحركاتها السريعة لتقديم العون في صيانة جسري الحلفايا وشمبات.