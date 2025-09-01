مي: مستعدة لـ «عمر وسلمى» بشرط!

تحدثت الفنانة مي عز الدين عن ظروفها الشخصية أثناء تصوير مسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي عرض في رمضان الماضي، قائلة: «كنت موجودة جسديا فقط، ذهنيا ما كنتش مركزة بسبب اللي كنت بمر بيه، وأكدت أن المخرج تامر محسن كان داعما كبيرا لها خلال تلك المرحلة الصعبة»، كاشفة عن تفاصيل حياتها اليومية بعيدا عن الكاميرات، موضحة أنها لا تزال تعيش في شقة بمنطقة مصر الجديدة، ولا تفكر في الانتقال إلى فيلا. وأضافت:

«أكتر حاجة ممكن أتمناها هي قطعة أرض أزرع فيها»، كما تحدثت عن هواياتها، فقالت مي، في تصريحات لبرنامج «ضيفي»: «بحب الزرع جدا، وعندي قط اسمه غواتشي، الزرع هو هوايتي المفضلة بعيدا عن التمثيل».وأبدت عز الدين استعدادها للعودة في جزء رابع من سلسلة «عمر وسلمى» الشهيرة التي قدمتها مع الفنان تامر حسني، لكنها اشترطت وجود نص جيد، وقالت: «لو لقينا كتابة قوية، أنا جاهزة»، متطرقة إلى كواليس العمل مع تامر حسني قائلة: «تامر شخص مبدع، عنده رؤية، وهو السر في نجاح السلسلة واستمرارها».

الأنباء الكويتية