ضبط تشكيل عصابي من 13 شخصاً امتهن سرقة المحولات والكيابل

تمكن قطاع الأمن الجنائي الكويتي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 13 شخصا وهم مواطن و5 مقيمين من جنسيات آسيوية و7 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية، بتهمة سرقة المحولات والكيابل الحكومية.

وذكرت «الداخلية» في بيان، أن المتابعة المكثفة والتحريات الموسعة لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أسفرت يوم الاثنين الماضي عن رصد المتهم الرئيسي متلبسا بالجرم المشهود في منطقة جليب الشيوخ أثناء قيامه بنقل وتخزين كيابل حكومية، موضحة أنها قامت بضبطه متلبسا وبحوزته كميات كبيرة من المضبوطات.

وأضافت أن الجهود أسفرت أيضا عن ضبط عدد من المتهمين الآخرين «من جنسيات آسيوية» أقروا بتورطهم في عمليات السرقة والشراء، مبينة أنهم أفادوا بأن العملية تتم بعلم ومشاركة صاحب المنزل الذي جرى التخزين فيه، وهو مواطن أقر بدوره بذلك، «حيث كانوا يتقاسمون الأرباح فيما بينهم، وتم العثور داخل الموقع على كميات كبيرة من الكيابل الحكومية المسروقة».

وأفادت الوزارة بأنه وبمواصلة التحريات تم ضبط مجموعة أخرى من العمال يتبعون لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء تحميلهم كيابل مسروقة على مركبة حكومية تعود ملكيتها لوزارة الكهرباء واعترفوا بأنهم يستغلون عملهم الرسمي لسرقة بقايا الكيابل وبيعها للمتهم الأول.

وأوضحت «الداخلية» أن المتهمين أرشدوا إلى مخزن آخر للمشتري الرئيسي للكيابل المسروقة، حيث تم ضبطه ومعه كميات كبيرة من الكيابل وأقر بشرائها «رغم علمه بأنها مسروقة» وتبين أن وزن الكيابل المضبوطة يتجاوز الطن.

وذكرت الوزارة أن المتهمين هم: «ا ز ح» – بنغلاديشي و«ع ح ع» – بنغلاديشي و«ب م ك» – بنغلاديشي و«ا ع هـ» – بنغلاديشي و« ع ع ر» – كويتي و«ع ص» – مصري و«ز ع» – مصري و«ع ص» – مصري و«ح ص» – مصري و«ا. ر» مصري و«ف» – مصري و« هـ م ع» – مصري و«و ج» – بنغلاديشي.

وأكدت الوزارة أن جهودها مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

الأنباء الكويتية