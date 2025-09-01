جرائم وحوادث

الداخلية تضبط المتهمة بـ تشويه وجه عروسة طليقها في مصر القديمة

2025/09/01
interioregypt
الداخلية المصرية

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليها بآلة حادة “شفرة موس” ، وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالوجه.
أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة #دار_السلام) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة لشروع طليقها فى الزواج من المجنى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد

