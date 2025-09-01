والي الجزيرة يدعو المصارف للمساهمة في تخفيف حدة الفقر

دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، البنوك والمصارف إلى تبني برامج ومشاريع للإسهام في تخفيف حدة الفقر وزيادة دخل المواطنين.

وأكد لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد بوفد من البنك الإسلامي السوداني برئاسة الأستاذ عصام الدين فضل بخيت، المدير العام، على أهمية التوسع في منافذ البنوك لتسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية للمواطنين.

وأعرب الوالي عن دعمه للقطاع المصرفي ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل في تمويل الزراعة والصناعة والبرامج الأخرى.

من جانبه، أعلن المدير العام للبنك الإسلامي السوداني استعدادهم لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين على مستوى الولاية، وأن يكون البنك اليد اليمنى لحكومة الولاية في تسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية.