رئيس مجلس السيادة يهنئ أردوغان بذكرى يوم النصر

بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة “يوم النصر”.

وقال رئيس المجلس السيادي “يطيب لي وبلادكم تحتفل بذكرى يوم النصر، أن أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني، بأزكى التهاني وأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق في مهامكم السامية ولشعب تركيا الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار” .