رئيس مجلس السيادة يهنئ أردوغان بذكرى يوم النصر
بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة “يوم النصر”.
وقال رئيس المجلس السيادي “يطيب لي وبلادكم تحتفل بذكرى يوم النصر، أن أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني، بأزكى التهاني وأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق في مهامكم السامية ولشعب تركيا الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار” .
وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقديره العميق لمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، منوهاً عن اعتزازه بما يجمع من أواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين، مجدداً العزم على العمل سوياً من أجل تطوير علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.
سونا