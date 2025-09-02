مي عز الدين: «بطلت أطبخ بعد وفاة والدتي.. ومحمد سعد بيتريق عليا»

تحدثت الفنانة مي عز الدين، عن علاقتها بدخول المطبخ وعاداتها في تناول الطعام بشكل عام، مشيرةً إلى أنها ابتعدت عن فكرة إعداد الطعام بنفسها بعد وفاة والدتها، خاصةً أنها تتعامل مع إعداد الطعام على أنه أمر يجب أن يكون من أجل شخص معين.

وتابعت مي خلال تصريحاتها في برنامج «ضيفي» مع معتز الدمرداش، المذاع عبر قناة الشرق للأخبار: «أنا بطلت أدخل المطبخ وأطبخ، كنت بطبخ لما ماما كانت عايشة، لأن الطبخ محتاج حب ومود حلو، ومينفعش تطبخ إلا لحد بتحبه من قلبك».

وأضافت مي: «أنا معنديش حد أطبخ عشانه دلوقتي.. زمان كنت بعمل لماما الله يرحمها، كانت هي كل دنيتي».

وكشفت مي بعض الذكريات من تعاونها مع الفنان محمد سعد، إذ قالت في تصريحاتها: «بحب بوحة أوي، ومحمد سعد كان طول ما هو ماشي بيتريق عليا، والكواليس في الشغل معاه حلوة، وكنّا بنتبسط في الشغل مع بعض».

وخلال اللقاء كشفت الفنانة مي عز الدين عن الدور الكبير الذي لعبته صديقتها النجمة ياسمين عبدالعزيز في دعمها نفسيًا بعد وفاة والدتها، مؤكدة أنها كانت من أكثر الأشخاص قربًا منها في تلك المرحلة الصعبة.

وقالت مي عز الدين: «ياسمين كانت حنينة عليا أوي، وقعدت تنصحني وتقول لي لازم تشتغلي، هتعرفي لازم تحاولي، واتخانقت معايا علشان أقف على رجلي تاني».

المصري اليوم