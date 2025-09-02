«قالي استني الشهر الجاي وأجيبلك العلاج».. سيدة في دعوى طلاق: بيستجوبني الجنيه راح فين وليه؟

«بيتحسبلي النفس بالورقة والقلم»، بتلك الكلمات بدأت سيدة ثلاثينية حديثها أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى طلب الطلاق من زوجها، بسبب ما وصفته بـ«البخل الشديد»، الذي حوّل حياتها إلى دفتر حسابات يومي بعد أن وصل بخل الزوج إلى درجة غير محتملة.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ 5 سنوات من موظف في إحدى الشركات الخاصة، بعدما تعرفت عليه عن طريق أحد الأصدقاء وأنجبت منه طفلة واحدة، مضيفة: «من أول يوم جواز، لاحظت إنه ماسك كشكول صغير بيكتب فيه كل المصاريف، كنت فاكرة ده مجرد عادة مؤقتة أو وسيلة للتوفير، لكن اتضح إنه أسلوب حياة لا بيتغير ولا بيتبدل»، مؤكدة أن كل تفاصيل بيتها أصبحت مسجلة بالورقة والقلم، حتى ثمن علبة الكبريت.

وأضافت الزوجة: «مصروف البيت بيديهولي على القد، ولو صرفت جنيه زيادة يبدأ يستجوبني راح فين وليه، حتى لو جالي ضيوف فجأة واحتجت أشتري طلبات زيادة، بيتعامل معايا كأني ارتكبت جريمة»، مشيرة إلى أن هذه الضغوط اليومية حولت حياتها إلى معاناة.

وتابعت: «الأمر وصل إنه لما مرضت واحتجت علاج، رفض يجبلي العلاج بحجة إن ده مش داخل في ميزانية الشهر، وقالي استني لحد الشهر الجاي، ساعتها حسيت إن مفيش أمان مع راجل زي دا، وإني مش أولوية عنده حتى في وقت الأزمة»، مؤكدة أن صبرها نفد بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لإقناعه بالتغيير.

وأشارت الزوجة إلى أن طفلتها تأثرت بهذا الوضع، حيث باتت تعيش حالة من الحرمان والخوف من طلب أي شيء، مضيفة: «بنتي بقت بتخاف تطلب مننا حاجة».

من جهتها، قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة للاطلاع على المستندات المقدمة، ولمنح فرصة لمحاولة الصلح بين الزوجين، على أن يُستكمل نظر القضية خلال الأسابيع القادمة.

المصري اليوم