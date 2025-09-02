ضبط راقصة بتهمة نشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط إحدى الراقصات بالقاهرة، بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدات.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بـ قطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام إحدى السيدات، وتعمل راقصة، بنشر مقاطع مصورة تظهر خلالها بملابس فاضحة وبطريقة مبتذلة منافية للآداب العامة، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع الفيديو المشار إليها، ودلائل رقمية تؤكد ارتكابها الواقعة.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع بقصد تحقيق مشاهدات مرتفعة عبر مواقع التواصل، ومن ثم تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صدى البلد