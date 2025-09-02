بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة غريبة في مهرجان البندقية

خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الأنظار، بإطلالتها الغريبة التي ظهرت خلال حضورها فعاليات مهرجان البندقية السينمائى 2025 في دورته الـ 82.

وظهرت بسمة بوسيل خلال الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وهي ترتدي فستان من اللون الذهبي، دون أكمام، مزودة بفتحة من الجانب الأيسر أعلى الركبة، كما وضعت حجاب في منتصف الرأس من نفس لون الفستان؛ معلقة: «أضواء وألماس في حفل amfAR في فينيسيا، احتفالًا بالموضة والسينما والكفاح من أجل غدٍ أفضل».

يذكر أن المطربة المغربية بسمة بوسيل، كانت تصدرت التريند، بعد أن طرحت ألبومها الجديد «حلم»، الذي حصد أصداء إيجابية ونجاحًا ملحوظًا على مختلف المنصات الرقمية منذ إطلاقه، ولاقى ترحيبا واسعًا من جمهورها في العالم العربي.

وضم الألبوم 6 أغنيات مميزة، قدمت من خلالها بسمة بوسيل توليفة موسيقية متنوعة، جمعت بين الرومانسية والدراما والإيقاعات الحديثة، بما يعكس نضجًا فنيًا وتطورًا واضحًا في اختياراتها.

وتعاونت بسمة بوسيل، في الألبوم مع نخبة من أبرز الأسماء في مجال الكلمة واللحن والتوزيع، ما أضفى على كل عمل طابعًا خاصًا.

المصري اليوم