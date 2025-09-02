مدير جامعة الخرطوم: مستشفى سوبا الجامعي يقدم خدماته العلاجية لمواطني سوبا والمناطق المجاورة

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بعزيمة الأطباء والعاملين بمستشفى سوبا الجامعي لإستعادة العمل بالمستشفى بطاقته القصوي.

وأكد سيادته خلال تفقده الاثنين سير العمل بالمستشفي يرافقه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووالى الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين عرديب، أكد إلتزام الحكومة بتوفير الدعم والأجهزة والمعدات وكل مطلوبات تأهيل المستشفى لإستعادة خدماته الطبية للمواطنين.

وأشار الفريق إبراهيم جابر إلى أهمية تكامل جهود الحكومة المركزية والولائية مع جامعة الخرطوم لتأهيل مستشفى سوبا الجامعي فى أقرب وقت ممكن معلناً عن تقديم دعم بقيمة 100 مليون جنيه للجنة إعمار المستشفى.

من جانبه كشف وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، عن وجود دراسة كُليّة ممرحلة لتأهيل مستشفى سوبا بدءاً من العيادات تليها توفير خدمات النساء والولادة لأهميتها فى تغطية منطقة جنوب الخرطوم، ثم المرحلة الثالثة المعنية بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة فضلاً عن الدول الشقيقة.