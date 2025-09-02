منظومة الصناعات الدفاعية تطلق حملات رش جوي بالخرطوم

أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية عن وصول طائرات الرش التابعة لمجموعة صافات للطيران إلى الخرطوم، والبدء في تنفيذ حملات رش جوي مكثفة لمجابهة الآثار البيئية ومكافحة نواقل الأمراض ودعماً لبرنامج إعادة الإعمار بولاية الخرطوم وذلك في إطار دورها الوطني والمجتمعي.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة العقيد ركن عبد العليم الطيب العوض أن صافات للطيران لن تألوا جهداً في تقديم كل الخدمات الممكنة، تعزيزاً لجهود الدولة ودعماً للمواطن السوداني.