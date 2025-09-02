سياسيةأبرز العناوين

منظومة الصناعات الدفاعية تطلق حملات رش جوي بالخرطوم

2025/09/02
image downloader 1673463396209.png
أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية عن وصول طائرات الرش التابعة لمجموعة صافات للطيران إلى الخرطوم، والبدء في تنفيذ حملات رش جوي مكثفة لمجابهة الآثار البيئية ومكافحة نواقل الأمراض ودعماً لبرنامج إعادة الإعمار بولاية الخرطوم وذلك في إطار دورها الوطني والمجتمعي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة العقيد ركن عبد العليم الطيب العوض أن صافات للطيران لن تألوا جهداً في تقديم كل الخدمات الممكنة، تعزيزاً لجهود الدولة ودعماً للمواطن السوداني.
هذا وستتواصل الطلعات الجوية لكافة ارجاء الخرطوم بالتنسيق مع حكومة الولاية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم لمكافحة نواقل الأمراض وتصاحبها عدد من حملات النظافة وازالة المخلفات والتوعية في ولاية الخرطوم.
سونا

