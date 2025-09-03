انتبه: هكذا يُسرق حسابك على واتساب عبر مكالمة الفيديو

تحذر شركات الأمن السيبراني المواطنين من طريقة احتيال جديدة شائعة، يستخدم فيها القراصنة مكالمات الفيديو عبر واتساب لاختراق الحسابات والمطالبة بالمال.

أصدر معهد Incible، المتخصص في الأمن السيبراني بإسبانيا، سلسلة توصيات لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على أمان حساباتهم، بعد تلقيه بلاغًا من شخص مجهول، محذرًا من خطورة التعرض لعمليات قرصنة عبر مكالمات الفيديو على تطبيق واتساب.

وتتم عملية الاحتيال على النحو التالي: يتصل القراصنة بالمستخدم عبر مكالمة فيديو على واتساب، ويظهر الرقم على أنه جهة اتصال مألوفة. عند رفع المستخدم السماعة، تظهر شاشة سوداء، ثم يقنعه المخترق بمشاركة شاشة الهاتف بحجة “معرفة ما يحدث”.

أثناء مشاركة الشاشة، يقوم القراصنة بإيصال جهاز الضحية ببرامج ضارة للسيطرة على الحساب، ويتمكنون من رؤية رمز الأمان الخاص بالواتساب، والذي يستخدمونه للوصول إلى الحساب.

بعد ذلك، يغلق المخترق التطبيق على جهاز الضحية، ما يمنع المستخدم من تسجيل الدخول مرة أخرى، ويستغل الحساب المسروق لإرسال رسائل إلى معارفه لطلب المال عبر طرق الدفع الفورية مثل “بيزوم”

ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للسرقة؟

حذّر جميع جهات الاتصال الخاصة بك لمنعهم من الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال.

تواصل مع الشخص الذي تلقيت منه مكالمة الفيديو، فقد يكون هو الآخر ضحية لسرقة حسابه على واتساب، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات نفسها.

حاول إعادة تثبيت التطبيق لإجباره على تلقي رمز الأمان مرة أخرى.

اتصل بدعم واتساب عبر البريد الإلكتروني support@whatsapp.com لطلب المساعدة.

إذا فشل ذلك في استرداد الحساب، تواصل مع مسؤول حماية البيانات في واتساب.

إذا لم تتلق ردًا خلال شهر، أو كان الرد سلبيًا، فتوَجّه إلى وكالة حماية البيانات في بلدك للإبلاغ عن التقصير في حماية حقك.

اجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة المتعلقة بالحادثة.

قدّم شكوى شخصية إلى مصالح الأمن والهيئة المختصة في بلدك، إذ تكون قد تعرضت لسرقة هوية.

اتصل بالبنك الذي تتعامل معه لإبلاغه بما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كيف تمنع سرقة الحساب؟

قم بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين على هاتفك المحمول لتعزيز أمان الحساب.

لا تشارك شاشة هاتفك مطلقًا إلا إذا كنت متأكدًا من هوية الشخص الذي تتحدث إليه.

لا تقدّم أو تشارك الرموز التي تتلقاها أبدًا، فهي شخصية وغير قابلة للتحويل.

في بلد متل إسبانيا، يقدّم معهد Incibe خط مساعدة للأمن السيبراني لمساعدة المواطنين في حل الشكوك والتعامل مع هذا النوع من الحالات.

