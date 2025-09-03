جرائم وحوادث

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع – صورة

2025/09/03
320
محكمة

تمكنت قوات الأمن من القبض على سيدة أجنبية لقيامها بإدارة منزلها واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز وتواصلها مع عملائها على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بمنطقة التجمع الأول.

كشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

86864922101202509021126572657

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/03