تكثيف العمل المنعي والإنتشار الشرطي عبر الإرتكازات والأطواف الليلية وضبط الوجود الأجنبي

ترأس الفريق شرطة حقوقى/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة الثلاثاء بمكتبة برئاسة قوات الشرطة إجتماع مجلس التطوير والإشراف على شئون الشرطة بالولايات بحضور رؤوساء قطاعات الولايات

الإجتماع إستمع الى تقارير من مشرفى القطاعات والتى إحتوت على أحوال شرطة الولايات فيما يختص بالعمل الأمنى والجنائى والإدارى والعملياتي

نائب المدير العام المفتش العام إطمأن على سير العمل بالولايات والتنسيق التام مع لجان الأمن والقوات النظامية بجانب مناقشة إحتياجات شرطة الولايات

ووجه نائب المدير العام المفتش العام بمضاعفة الجهود وتكثيف العمل المنعى والإنتشار الشرطى عبر الإرتكازات والأطواف الليلية وضبط الوجود الأجنبي غير المقنن والمركبات المخالفة لأنظمة وقوانين السير وحسم الظواهر السالبة والحد من التفلتات الأمنية لتحقيق أمن الوطن والمواطن