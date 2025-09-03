دكتور وهبي محمد مختار يؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة رئيساً للمحكمة الدستورية

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، دكتور وهبي محمد مختار، رئيساً للمحكمة الدستورية، بحضور ممثل رئيس القضاء والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن دكتور محمد الغالي علي يوسف.

وأشار دكتور وهبي محمد مختار، في تصريح صحفي إلى أن المحكمة الدستورية، تختص بحماية الدستور والحريات والحقوق العامة، ومراقبة أداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.