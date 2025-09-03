رئيس هيئة الأركان و والي القضارف يضعان حجر الأساس لإسكان أسر شهداء معركة الكرامة

جدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان، اهتمام قيادة القوات المسلحة بأسر الشهداء، تكريماً لكل من فاضت روحه دفاعاً عن الوطن، خاصة في معركة الكرامة من منسوبي الجيش والقوات المساندة والمستنفرين.

جاء ذلك خلال وضعه صباح الثلاثاء حجر الأساس لمشروع إسكان أسر شهداء معركة الكرامة بولاية القضارف، بحضور والي الولاية المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، وعدد من المسؤولين على المستويين الحكومي والشعبي.

وأكد الحسين أن المشروع يمثل المدينة رقم اثنين في إطار إسكان أسر الشهداء بجميع ولايات السودان. مشيداً بانفعال حكومة ومجتمع القضارف مع المشروع وحرصها على استكماله كأول ولاية بالبلاد.

وأكد استمرارهم في تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية وحسمها بالكامل.

من جهته، أوضح الوالي أن الحكومة والمجتمع ماضون في الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم رعاية شاملة، وأكد الالتزام بالوقوف مع مشروع إسكان أسر شهداء معركة الكرامة وتزويده بالخدمات اللازمة وإنشاء الأسواق الملحقة لتوفير فرص عمل لأسر الشهداء.

فيما أكد رئيس لجنة الإسناد الشعبي للاستنفار والمقاومة بالولاية، الأستاذ كرم الله عباس الشيخ، أهمية المشروع الذي يعبر بصورة واضحة عن تكريم من قدموا أنفسهم فداءً للوطن.