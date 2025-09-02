الفاشر تصد الهجوم العنيف رقم (236) الذي شنّته مليشيا اسرة آل دقلو الارهابية

اعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ان قواتها قد تمكنت يوم أمس الإثنين من صد الهجوم العنيف رقم (236) الذي شنّته مليشيا آل دقلو الارهابية على مدينة الفاشر من المحور الشمالي الغربي .

وقالت الفرقة السادسة في بيان عسكري ان المليشيا حاولت استغلال توقيت قاتل بتنفيذ قصف مدفعي كثيف، مدعوم بمسيرات انتحارية قتالية واستراتيجية تجاه المدينة مؤكدة أن أسود الفرقة السادسة مشاة، وأبطال قوة شنب الأسد من القوة المشتركة والقوات المساندة،قد تصدت للهجوم ببسالة متناهية، وكبّدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

مبينة ان القوات المسلحة والقوات المساندة لها قد تمكنت من الاستيلاء على (3) مركبات قتالية من العدو بكامل عتادها وبحالة ممتازة، فيما فرّت فلول المليشيا باتجاه الشمال الغربي تاركة وراءها أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في ميدان المعركة .

واضاف البيان العسكري ان أصوات الجنود قد تعالت عقب المعركة بالتكبير والتهليل، تعبيراً عن الحالة المعنوية العالية وابتهاجاً بالنصر الكاسح على المليشيا، التي تجرعت هزيمة جديدة، أفقدتها الأمل في الانتصار على جيش وقوات الفاشر الصامدة.