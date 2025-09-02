الحكومة السودانية تقرر تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد أمام المعونات الانسانية اعتبارا من 1سبتمبر وحتى 31 ديسمبر القادم

قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية أمام المعونات الإنسانية، التي تُسيَِرها منظمات الغوث الدولية، اعتباراً من 1 سبتمبر، 2025، حتى 31 ديسمبر 2025

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان صحفى أصدرته اليوم أن هذه الخطوة تأتى تأكيداً لالتزام الحكومة السودانية نحو ضمان وصول المعونات الإنسانية للمحتاجين في كافة أنحاء السودان، وإبداءً لحسن النوايا تجاه تسهيل العمل الإنساني والتنسيق مع منظمات الإغاثة العاملة في السودان وفقاً للنظم والقوانين التي تحتكم إلى القانون الإنساني الدولي

وأكدت الخارجية فى بيانها أن حكومة السودان تود أن تشير إلى أن تمديد فتح معبر أدري جاء متزامناً مع كارثة قرية ترسين في جبل مرة التي راح ضحيتها مئات من الموطنين الأبرياء .