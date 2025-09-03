مناوي يدعو الى تطوير اللجنة القومية لفك حصار الفاشر

اكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور اختيارهم الوقوف خلف الصف الوطني من أجل وحدة السودان أرضاً وشعباً.

ودعا خلال حديثه مساء اليوم ببيت السودان بالقاهرة في اللقاء التنويري مع القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني حول الأوضاع في دارفور دعا إلى ضرورة دعم الارادة الشعبية والعمل على حل مشاكل البلاد، وجدد رفضه زعم المليشيا المتمردة بقيام حكومة موازية.

وتحدث مناوي حول الخطوات التى يمكن أن تضع البلاد في المسار الصحيح بواسطة السياسيين لمصلحة الشعب السوداني .

وعبر عن فخره باحتفالات البلاد بأعياد القوات المسلحة كونها مناسبة ذات طابع وطني، مشددا على انه لا بديل للجيش السوداني الا الجيش السوداني الذي يدافع عن الوطن.

ودعا إلى ضرورة تطوير اللجنة القومية لفك حصار الفاشر برئاسة ازهري المبارك لتحقيق الهدف المنشود.

وكشف مناوي عن وجود اعداد كبيرة داخل الفاشر بحاجة إلى عون انساني ملح.

وطالب السفارة السودانية بالقاهرة بتحديد يوم لاقامة منتدى للسودانيين بجمهورية مصر العربية للتفاكر حول هموم الوطن .

وترحم على شهداء الانزلاق الأرضي الذي حدث في منطقة جبل مرة جراء الأمطار .

سونا