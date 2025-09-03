معالجات وتحسينات لتصريف مياه الأمطار وإزالة التعديات الهندسية بالخرطوم

شرعت هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بولاية الخرطوم، ممثلة في إدارة المصارف، بالتنسيق مع محلية الخرطوم اليوم في إجراء معالجات وتحسينات لتصريف مياه الأمطار وفتح المصارف المغلقة بسبب التعديات الهندسية بشارع عبيد ختم شمال تقاطع جامعة إفريقيا العالمية.

ووقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، برفقة مدير مصارف الخرطوم بوزارة البنى التحتية بالولاية، المهندس محمد طه، على المعالجات الجارية لتصريف تراكمات مياه الأمطار بالشارع، والتي تسببت فيها إغلاق المنهولات بالمصرف الرئيسي غرب الطريق بفعل تراكمات الأنقاض المخلفة أثناء فترة الحرب، بجانب التعديات الهندسية على المصرف بفعل مخالفات بعض المواطنين.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي بما أنجز من عمل نتيجة للتنسيق المحكم بين المحلية ووزارة البنى التحتية فيما يلي درء آثار الخريف، وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، مطالباً المواطنين بالحفاظ على نظافة المصارف وعدم رمي النفايات والأنقاض داخلها حتى لا تتجدد أزمة سوء التصريف لمياه الأمطار.

