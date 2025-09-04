سقوط «مشعوذ» يدَّعي شفاء الأمراض وعلاج العقم وتقريب الأزواج في يد المباحث

تمكن قطاع الأمن الجنائي الكويتي، ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط مواطن يدعى «ع.ح» تورّط في أعمال نصب واحتيال من خلال ايهام مراجعيه بقدرته على شفاء الأمراض، وعلاج العقم، وتقريب الأزواج، وفك السحر، مقابل مبالغ مالية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد كشفت التحريات والمتابعة عن قيام المتهم بممارسة هذه الأنشطة داخل شقة مستأجرة في منطقة المهبولة، حيث كان يديرها كسكن عائلي يخفي خلفه نشاطاته الاحتيالية، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وتفتيش الموقع، تبين أنه يستغل المكان لتقديم «استشارات طبية» مزعومة، مدعيا قدرته على طرد الجن وفك السحر وشفاء الأمراض، كما كان يبيع منتجات متنوعة ضمن اطار عملية النصب.

واضاف بيان الوزارة أن المتهم كان يستغل رخصة استشارات اجتماعيــــة قديمة، بالتعاون مع وافد من الجنسية البنغلاديشية يدعى «ن.أ.ع» يعمل لديه سائقاً، ويتولى جلب المراجعين وتوصيل المنتجات الى الزبائن، خاصة من ابناء الجالية الآسيوية.

وذكرت وزارة الداخلية انه تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وأكدت في بيان ختامها استمرارها في جهودها لضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام أو ممارسة أنشطة مخالفة للقانون، مشددة على أنها لم تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.

