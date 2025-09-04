تحطم الإطار الأمامي بشكل كامل.. داليا البحيري تنجو من موت محقق!

كشفت الفنانة داليا البحيري عن نجاتها من موت محقق بعد تعرضها لحادث سير في الساحل الشمالي، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على «إنستغرام» صورة لسيارتها وقد تحطم الإطار الأمامي بشكل كامل، كاد يؤدي إلى انقلاب السيارة، وعلقت على الصورة: «الحمد لله على كل شيء طبعا، لأننا لازم نحمد ربنا على كل حاجة وفي كل وقت، اللي يعرفوني كويس هيعرفوا إني من محبي شهر الصيف جدا، بحب البحر والشمس والسمار ولمة العيلة وكل حاجة في الصيف جميلة حتى فاكهته، بس الحقيقة السنة دي كانت من أسوأ الصيفيات اللي عدت عليا في الساحل، يتخللها بعض اللمحات الجميلة مع العيلة وبعض الأيام الطيبة، للأسف كنت مضغوطة جدا، كنت بعزل من بيت لبيت، ودي كانت حاجة مفاجأة مش مترتب لها عشان كده كنت مشدودة».

وتابعت: «مناعتي وقعت وبقالي 3 أسابيع عيانة جدا، جالي دور برد أو كورونا أو زي ما تحبوا تسموه، ولما ابتديت أخف شوية، حسن جوزي اتغدى وتعب جدا! أكتر مني بكتير، لدرجة إننا اضطرينا نروح مستشفى! وقعدنا 4 ساعات هناك في الديب فريزر، تكييف عالي جدا جدا لدرجة إننا كنا موجوعين من البرد».

وأضافت: «رجعنا من المستشفى وبعد أقل من ساعة، كانت حرارتي طلعت تاني ورقدت، ومن يومها وأنا مش بتحسن ويكتمل السيزون برجوعي سايقة من الساحل وأنا تعبانة، لأني كان عندي ارتباط مهم في القاهرة، والكاوتش بتاع عربيتي يتفرتك ويطلع دخان، بحمد ربنا إنه كان عند دخلة البوابات وماكنتش ماشية بسرعة، ده ستر ربنا الجميل، باختصار، كان صيف مشحون جدا، بس برضو هافضل أحب الصيف وأفضله، دعواتكم بقى إني أخف لأني استويت».

الأنباء الكويتية