هونيس ينتقد «جنون» الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات

أعرب أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن صدمته من الصفقات الأخيرة في سوق الانتقالات الدولي، واصفا المبالغ القياسية التي تم دفعها في فترة الانتقالات الصيفية بالجنونية.

وقال هونيس /73 عاما/ في حدث خاص برابطة الدوري الألماني في برلين أمس الثلاثاء :” كنت عاجزا عن الكلام بشأن ما حدث في آخر ستة إلى ثمانية أسابيع على ساحة كرة القدم الدولية”.

وصف هونيس حجم الأموال المتداولة بأنه “جنون تام”، مضيفا :”في مرحلة ما، سيقول الناس: هل فقدوا عقولهم تماما؟”

وفشل بايرن مؤخرا في محاولاته لضم الألماني فلوريان فيرتز، الذي انضم لفريق ليفربول، ونيك فولتيماد، الذي انضم لينوكاسل، بسبب القوة المالية للأندية الإنجليزية.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مليار جنيه إسترليني (4 مليار دولار) على الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 6ر2 مليار جنيه إسترليني في 2023.

قال هونيس إن رابطة الدوري الألماني “بوندسليجا” يجب أن ترسم مسارها الخاص وتتولى دور الريادة.

وقال :” يجب أن نظهر القوة وألا نأخذ المال من العرب أو من صناديق الاستثمار الأمريكية”، مضيفا أن أندية البوندسليجا يجب ألا تشعر بأنها مضطرة لقبول مثل هذا التمويل.

وفيما يتعلق ببايرن، توقع هونيس حملة أوروبية صعبة، قائلا :”أتطلع إلى الموسم المقبل لأننا سندخل دوري أبطال أوروبا مثل هوفنهايم. نحن لسنا على رادار أحد”.

ومنحت رابطة الدوري الألماني جائزة شرفية لهونيس لخدماته في كرة القدم الألمانية الاحترافية.

جريدة الرياض