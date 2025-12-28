معتصم جعفر يعقد جلسة مع المدرب وقادة المنتخب ويشدد على ضرورة تحقيق الانتصار

عقد الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم مساء السبت جلسة مع مدرب المنتخب الوطني كواسي أبياه وقادة المنتخب بخيت خميس وأبو عاقلة عبد الله ومحمد عبد الرحمن في حضور رئيس البعثة من الدولة وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ هاني تاج السر؛ والأستاذ متوكل عقيد نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة القانونية رئيس البعثة من الاتحاد، ومدير المنتخب الأستاذ أبو بكر الماحي.

واطمأن الدكتور معتصم جعفر على جاهزية اللاعبين للمواجهة المنتظرة أمام غينيا الاستوائية المقررة مساء الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية المغرب ٢٠٢٥.

وطالب رئيس الاتحاد بضرورة تناسي ما حدث في مباراة الجزائر مع الاستفادة من الأخطاء التي صاحبتها، والتركيز بصورة كاملة على مواجهة غينيا الاستوائية.

وشدد الدكتور معتصم على ضرورة تحقيق الانتصار من أجل إسعاد الشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ومن أجل وضع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى الدور التالي من البطولة، مؤكدًا على ثقتهم الكبيرة في جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف المنشود.