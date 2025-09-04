مارتينيز: كان من المستحيل رفض عرض النصر

كشف المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز كواليس اتخاذه خطوة الانضمام إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا اعتزازه بالفترة القصيرة التي دافع فيها عن قميص برشلونة.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة كان مصدومًا بعد علمه بقراره الانتقال إلى النصر، وأضاف: “الموسم الماضي كان الأفضل في مسيرتي، لكنني واجهت صعوبة كبيرة في الاستمرار لموسم آخر مع الفريق”.

وأضاف مدافع النصر: “كان فليك في حالة صدمة عندما أخبرته بأن لدي عرضًا لا يُقاوم.. لم يكن القرار سهلًا، لكني اتخذته بسرعة، وأشكر برشلونة على تسهيل رحيلي، فليس كل الأندية تتصرف بهذه الطريقة”.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن برشلونة وافق على فسخ عقد مارتينيز؛ من أجل توفير راتبه الضخم الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني، البالغة قيمته 14 مليون يورو، لافتة إلى أن اللاعب انتقل لنادي النصر لمدة عام، مع خيار التجديد لسنة إضافية.

ومنذ حضوره للنصر، لعب مارتينيز 3 مباريات عبر كل المسابقات خلال الموسم الجديد 2025-26، علمًا أن القيمة السوقية الحالية للاعب صاحب الـ 34 عامًا تصل إلى 5 ملايين يورو، استنادًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت”. ​

