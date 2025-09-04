مي عمر غاضبة بسبب الترند

أثارت الفنانة مي عمر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجهت انتقادات حادة إلى أحد المخرجين – من دون أن تسميه – بسبب ما وصفته بـ”ازدواجية المواقف” تجاه مسألة تصدر الأعمال الفنية للترند.

ونشرت مي تدوينة عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستجرام”، أوضحت فيها أن المخرج كان قد سخر خلال شهر رمضان من الفنانين الذين يحتفون بتصدرهم الترند، معتبرا أن “الفن ليس بالأرقام وإنما بالقيمة”. لكنها عادت لتؤكد أنه، فور دخول مسلسله الجديد قائمة الترند خارج الموسم الرمضاني، سارع للاحتفال بالأمر وكأنه “إنجاز كبير”.

وقالت مي عمر ساخرة: “الترند كان مرفوض في رمضان، لكنه أصبح جميلًا الآن؟”، مضيفة أنها آثرت الصمت سابقا انتظارا لما ستكشفه الأيام، إلا أن ما حدث أكد توقعاتها.

ورغم لهجتها القاسية، شددت مي على أنها ليست ضد فرحة أي فنان بنجاحه، مؤكدة: “من حق أي شخص يفرح ويحتفل بمجهوده، لكن المشكلة في ادعاء البعض أنهم لا يلتفتون للترند، ثم يغيّرون موقفهم حين يتعلق الأمر بأعمالهم الخاصة”.

وختمت مي منشورها بتوضيح أن رسالتها لا تستهدف أيا من النجوم المشاركين في العمل، قائلة: “أنا بقدّرهم وباحترمهم، لكن كلامي موجه لشخص واحد فقط”.

يذكر أن مي عمر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “إش إش”، إلى جانب ماجد المصري وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، حيث حظي العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة وتصدر قوائم البحث وقت عرضه.

