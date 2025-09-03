بالصور.. وفد إعلامي سوداني يزور “روزاليوسف”

زار وفد إعلامي سوداني، مجلة روزاليوسف مساء يوم الأربعاء، في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية والثقافية بين مصر والسودان، وتأكيد عمق الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.

واستقبل، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، أحمد إمبابي، وفد الإعلاميين والصحفيين السودانيين، والذي ضم، دكتور عبد الله محمد علي، نائب رئيس اتحاد الإعلاميين في الأفارقة، وبكري المدني – كاتب ومقدم برامج في قناتي البلد وأم درمان، والسماني عوض الله – رئيس تحرير الحاكم نيوز، ومأمون علي فرح – رئيس تحرير فجر السودان.

وأشاد أعضاء الوفد بمؤسسة روز اليوسف، واصفين إياها بالمدرسة الصحفية العريقة التي لا يخلو بيت أو مكتبة في السودان من إصداراتها، كما قدّموا التهنئة للمؤسسة بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها، مؤكدين أن هذه الذكرى المئوية سيُحتفل بها أيضاً في السودان، تقديراً لدورها التاريخي في مساندة قضايا الأمة العربية.

وأكد الإعلاميون أن مصر كانت وما زالت السند الحقيقي للسودان، مشيرين إلى أن القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دوراً محورياً في دعم بلادهم خلال أزماتها.

وأوضحوا أن محاولات بعض الأطراف الخارجية لإفساد تلك العلاقة باءت بالفشل، لأن الروابط بين الشعبين أقوى من أي تدخل.

كما أشاروا إلى أن السودان يشهد حالياً عودة أعداد كبيرة من مواطنيه، مع توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ودعم التعليم، مؤكدين أن الثقافة المصرية والسودانية وجهان لعملة واحدة، وأن أي مقترح يصدر من القاهرة يحظى بثقتهم الكاملة لوعيها بالمشهد وحرصها على مصلحة السودان.

بوابة روز اليوسف