إدارة مكافحة المخدرات ولاية القضارف تفكك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والسموم

في إنجاز جديد يضاف الي سلسلة إنجازاتها وجهودها المتواصلة في صون وحماية المجتمع من أخطار المخدرات والآثار السلبية المترتبة علي تعاطيها في هذا السياق نفذت إدارة مكافحة المخدرات ولاية القضارف عملية نوعية أسفرت عن ضبط خمسة متهمين وبحوزتهم كميات من الحشيش ومخدر “الأيس”، إضافة إلى زراعات صغيرة داخل منزل أحد المتهمين وتعود خلفية الضبطية لتوفر معلومات لفريق الميدان بالادارة تفيد بأن هنالك أشخاصا ينشطون تهريب وبيع المخدرات علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني مختص بقيادة ضابط لوضع حد للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة الإجرامية والايقاع بهم وتقديمهم للعدالة ومن خلال الجهود البحثية المعلوماتية الميدانية تمكن الفريق الميداني من معرفة هوية المشتبه بهم وتحديد موقع تواجدهم بدقة ونفذ الفريق عملية مهنية أسفرت عن ضبط المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم

وعلي صعيد ذي صلة وفي عملية جريئة اخري تم ضبط متهم آخر وبحوزته عدد (718) حبة كبتاجون وتحريز المضبوطات وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بقسم شرطة دائرة الإختصاص

من جانبه أشاد مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف بهذا الإنجاز الذي وصفه بأنه ثمرة عمل إحترافي وتنسيق عالي بين مختلف وحدات الشرطة مؤكداً أن هذه النجاحات تأتي ضمن الإستراتيجية الشاملة لملاحقة تجار ومروجي السموم وحماية الشباب من مخاطر الإدمان وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أثنى

اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف أثني على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات مشدداً على أن الشرطة لن تتهاون في التصدي لجميع أنواع الجرائم خاصة جرائم المخدرات التي تستهدف عقول وأرواح الأجيال مشيدا يقظة وإحترافية القوات الشرطية في آداء مهامها وواجباتها الأمنية والقانونية .

المكتب الصحفي للشرطة