مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن عن مراكز وجدول الامتحانات
أعلن سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) مولانا إيهاب بشرى بانه تم تحديد مراكز الامتحانات في ولايتي الخرطوم وكسلا .
وقال إيهاب بانه تم نشر كشوفات لبعض الطلاب (أساس – ملاحق) عليهم مراجعة مراكز التسجيل لتحديد رغبتهم في اي من المركزين و ذلك في مقر المجلس ورئاسة الادارات القانونية بالولايات الآتية (الشمالية – البحر الأحمر – الخرطوم – كسلا – القضارف – الجزيرة – سنار والنيل الأبيض) في موعد أقصاه 10 سبتمبر 2025 .
كما أعلن سكرتير المجلس جدول امتحان دورة أكتوبر 2025 المقرر لها الثامن عشر من أكتوبر حتى الخامس والعشرون من شهر أكتوبر الساعه الواحده ظهراً، مؤكداً اكتمال كافة الاستعدادات لإقامة الامتحانات.
سونا