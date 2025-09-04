مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن عن مراكز وجدول الامتحانات

أعلن سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) مولانا إيهاب بشرى بانه تم تحديد مراكز الامتحانات في ولايتي الخرطوم وكسلا .

وقال إيهاب بانه تم نشر كشوفات لبعض الطلاب (أساس – ملاحق) عليهم مراجعة مراكز التسجيل لتحديد رغبتهم في اي من المركزين و ذلك في مقر المجلس ورئاسة الادارات القانونية بالولايات الآتية (الشمالية – البحر الأحمر – الخرطوم – كسلا – القضارف – الجزيرة – سنار والنيل الأبيض) في موعد أقصاه 10 سبتمبر 2025 .