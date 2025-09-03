🔴 في بريد رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس والاعيسر—

🟢 من الحكمة أن يرجع خالد الإعيسر ناطق رسمي للحكومة وتُوضع له خطوط كرجل دولة لا يمكن تجاوزها …

🟢 من الأفضل لخالد الإعيسر ان يلتزم بخطوط رئيسه كامل ادريس أولاً والالتزام بخط الحكومة بالكلية بكل جوانبها ثانياً في هذا الوقت الحرج …

🟢 أيضاً على الحادبين على مصلحة الدولة من الوزراء نفسهم وبعض السياسيين محل الثقة بين الحكومة وخالد أن يبادروا بفك الخنقة بين الإعيسر وحكومته وأن يلزموا كل طرف بحدود عمله تقديراً لِما تمر به الدولة من مشاكل في هذا التوقيت تحت بند ( الإتحاد قوة ) …

🟢 ومن باب النخوة والرجالة ساي كدا أن يتوقفوا بعض الزملاء في الإعلام من الحفر للإعيسر وأن يشوفوا باب أكل عيش غير الفتات الذي يُرمى لهم من شيل القوالة والتبخيس والتقارير ضد الإعيسر والدهنسة ناس تكسي رايح وتكسي جاي القاهرة بورتسودان ..

🟢 الإعيسر رجل ساهم في معركة الكرامة مساهمة محترمة …

وبس

عائشة الماجدي