وصول حاكم إقليم دارفور مناوي البلاد بعد جولة خارجية شملت عددآ من الدول الأوروبية والأفريقية

2025/09/04
عدت اليوم إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت عددآ من الدول الأوروبية والأفريقية ، إلتقيت خلالها بالمسؤولين و الفاعلين في المجتمع الدولي ، حيث كان همنا الأول بحث سبل فك الحصار الغاشم المفروض على مدينة الفاشر وإنقاذ أهلنا من الجوع والمرض والمعاناة لقد حملت معهم صوت أهل السودان و صوت الفاشر المحاصرة ، أن معركتنا اليوم ليست سياسية بقدر ما هي إنسانية و وطنية و أننا لن ندخر جهدآ حتى ينال مواطنونا حقهم في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار ، أشكر كل من دعم هذا الجهد و أجدد العهد لشعبنا بأننا ماضون في طريق الدفاع عن الوطن ووحدته و العمل من أجل رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين ..

2025/09/04