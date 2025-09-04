بيان نفي وتوضيح للرأي العام

صادر من: غرفة طوارئ البراري

تود غرفة طوارئ البراري أن توضح للرأي العام وأهالي المنطقة الحقائق التالية:

انتشر في الأيام الماضية عبر المدعو محمد خليفة (المعروف بخليفة دنقر) حديث لا يمت للحقيقة بصلة، هدفه إثارة الخوف والذعر بين المواطنين في منطقة البراري. ونؤكد أن ما ذكره عارٍ تمامًا من الصحة.

إن وجود مادة الكلور بالمنطقة ليس أمرًا جديدًا، بل يعود إلى فترة تواجد مليشيا الدعم السريع، وهم من قاموا بفتحها مسبقًا. كما نود أن نشير إلى أن وزارة الصحة وجهاز الأمن قد قاما مؤخرًا بفتح تحقيق رسمي حول الموضوع، وتبيّن أن ما أُشيع لا يستند لأي أساس من الحقائق.

وعليه، فإننا في غرفة طوارئ البراري نؤكد رفضنا التام لمثل هذه الأكاذيب التي تحاول زعزعة الاستقرار، ونهيب بجميع المواطنين تحرّي المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

#غرفة طوارئ البراري