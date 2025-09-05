اطلالات أنيقة وجريئة ظهرت بها بسمة بوسيل في البندقة – صور

لفتت النجمة المغربية بسمة بوسيل الأنظار خلال ظهورها الأخير في مدينة البندقية، حيث أبهرت الجمهور بإطلالات أنيقة ولافتة تجمع بين الرقي والجرأة، عكست ذوقها الرفيع وحسّها المميز في اختيار الأزياء.

إطلالة جريئة بالأسود الكلاسيكي

من أبرز الإطلالات التي ظهرت بها بسمة، فستان أسود قصير تميّز بقصته العصرية وتفاصيله الجذابة، نسّقته مع جاكيت سوداء محددة القصة منحتها طابعًا أنيقًا وقويًا في الوقت نفسه. وقد أضافت بوتس عالي يصل إلى الركبة لمزيد من التميّز، واختارت قبعة من الفرو الأسود، مما أضفى على الإطلالة لمسة شتوية راقية مستوحاة من أناقة الشارع الأوروبي.

فستان لماع من لابورجوازي بتفاصيل ملفتة

وفي مناسبة أخرى، تألّقت بسمة بفستان أسود من توقيع دار لابورجوازي، تميّز بلمعانه الراقي وياقة X مفتوحة أظهرت أنوثتها بأسلوب أنيق. كما زيّن الفستان تفاصيل بيضاء عند الأكتاف أضافت لمسة من التباين الجميل، ما جعل الإطلالة تجمع بين البساطة والترف.

إطلالة سترابلس بالأبيض والأسود

أما الإطلالة التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، فكانت بفستان سترابلس بلوني الأبيض والأسود، بقصّة منحوتة أبرزت رشاقتها. هذا التصميم الأنيق منح بسمة حضورًا لافتًا وجاذبية خاصة، خاصة مع اختيارها لمكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة أكملا الإطلالة بأسلوب راقٍ ومتوازن.

تُثبت بسمة بوسيل مجددًا أنها ليست فقط فنانة موهوبة، بل أيضًا أيقونة في عالم الموضة، تعرف كيف تختار إطلالاتها بعناية لتعكس شخصيتها المتفردة. ظهورها في البندقية كان درسًا في الأناقة الحديثة، حيث جمعت بين اللمسة الكلاسيكية والتجديد العصري بأسلوبها الخاص.

