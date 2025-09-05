سامح حسين بطمئن الجميع على صحته.. وهذا ما قالته زوجته

لا تزال حالى النجم سامح حسين الصحية تشغل محبيه، حيث تعرض منذ أكثر من أسبوع لوعكة صحية مفاجئة نقل بسببها الى المستشفى لتلقي العلاج، ومن بعدها طالبت زوجته الدعاء لشفائه.

وحرص النجم المصري على طمأنة محبيه وقال في تصريح صحفي: “الحمد لله أنا بخير دلوقتي وبشكر كل الناس اللي اهتموا وسألوا عليا.. محبتكم ودعواتكم كانت السبب في إني أعدي الفترة دي بسرعة”.

في حين شاركت السيدة وسام حامد، زوجة الفنان المصري متابعيها عبر خاصية الستوريز على انستغرام صورة ليد زوجها على سرير المرض ومعلق بها محاليل وعلاجات طبية وعلّقت عليها بالقول: “حمداً لله على سلامتك، وربنا يكمل شفاؤك على خير”.

وكان الممثل المصري قد أثار قلق محبيه بعد اعلانه عبر الفيسبوك عن تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يكشف عن تفاصيل حالته والمرض الذي أصابه.

واكتفى بنشر الأية القرآنية ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وعلّق عليها بالدعاء قائلًا: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا. فعلا ما أضعف الإنسان!”، في إشارة الى التعب الشديد الذي أصابه بشكل مفاجئ.

يذكر أن سامح حسين قدم برنامج “قطايف” في رمضان الماضي، حيث جمع بين الكوميديا والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، ولاقى استحساناً وتفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

