العدل والمساواة تنفي صلتها بما ورد في مقال متداول بعنوان “قيام حكومة تأسيس ونهاية الدولة الدينية

تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية أن ما ورد في المقال “قيام حكومة تأسيس ونهاية الدولة الدينية في السودان” لكاتبه ابوبكر القاضي لا يعبر عن رؤيتها ولا عن خطها السياسي أو مواقفها المبدئية ولا صلة لها به.

إن الحركة، وهي تقاتل تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفاعاً عن وحدة البلاد وسيادتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، ترفض جملةً وتفصيلاً كل ما ورد في المقال من اتهامات باطلة وُجهت إلى القوات المسلحة السودانية، وهي ادعاءات لا تستند إلى أي أساس، كما ترفض الإشادة بما يسمى “حكومة التأسيس” أو والمصطلحات الدخيلة مثل “دولة الجلابة”.

تؤكد الحركة أن مثل هذه الكتابات الفردية لا تمثلها، وأنها ستتخذ القرار المناسب بشأن كاتب المقال وفقًا للوائحها التنظيمية، لضمان وضوح الخط السياسي وعدم استغلال اسم الحركة في طرح مواقف تتناقض مع أهدافها ومبادئها.

إن الحركة تجدد التزامها بوحدة السودان، وبدعم القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة، ورفضها لمحاولات منح الشرعية للمليشيا المتمردة أو مشروعاتها الموازية.