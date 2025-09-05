البرهان: كل عام وبلادنا وشعبنا وقواتنا بخير

يهنئ السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، شعبنا الكريم وأفراد القوات المسلحة وكل مكونات حرب الكرامة الوطنية على امتداد وطننا الغالي بكل محاور القتال بحلول ذكرى مولد سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع خالص الدعوات للمولى عز وجل أن تتطهر بلادنا قريباً من الخونة والمتمردين وتنعم أمتنا الإسلامية و شعبنا الأبي بالسلام والأمن والسكينة، وأن يتقبل شهداءنا ويشف جرحانا ويفك قيد أسرانا ويجمع بالمفقودين، وكل عام وبلادنا وشعبنا وقواتنا بخير .

إعلام القوات المسلحة