والي الجزيرة يكشف عن خطة مسبقة قبل التحرير لإدارة الولاية وتأمين مدني

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، عن خطة مسبقة تم وضعها في المناقل قبل تحرير مدينة مدني لإدارة الولاية لتأمين مدني عبر الانتشار الأمني المكثف والتخلص من الجثث ودفنها وتعقيم المدينة ونظافتها وسحب العربات من الطرق الداخلية.

ثم البدء في تقديم الخدمات بصيانة محطة مياه مدني الرئيسية بتركيب 4 مضخات لإنتاج 20 ألف متر مكعب في اليوم، وتركيب أكثر من 3 آلاف وحدة طاقة شمسية في مصادر المياه والمراكز الخدمية من مستشفيات والمراكز الصحية والمحاكم والنيابات.

ثم الانتقال لإعادة الإمداد الكهربائي بالتنسيق مع شركات الكهرباء بتوفير الزيوت للمحولات وتأجير الكرينات والمساهمة في صيانة وتأهيل المحولات من ميزانية الولاية، حتى تدخلت وزارة الطاقة مما أسهم في تغطية 70% من الولاية بالكهرباء، وما تبقى ينقصه المحولات.

وكشف الوالي في اللقاء التنويري لوكالة السودان للأنباء بمدني الخميس عن استصدار 75 قراراً وتكثيف الارتكازات المكونة من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات وتفعيل الخلايا الأمنية وتنفيذ 37 كردون وتشكيل قوة مشتركة قوامها 150 فرداً للطواف الليلي، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المنهوبات والقبض على المتعاونين الذين يمثلون أمام القضاء.