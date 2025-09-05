كباشي يجدّد موقف الحكومة الرافض للتفاوض مع المليشيا المتمردة

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بقاعة المشير سوار الذهب بمقر أمانة حكومة ولاية شمال كردفان الخميس، مكونات المجتمع المدني بولايتي شمال وغرب كردفان بحضور والي شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، و غرب كردفان اللواء ركن (م) محمد آدم جايد.

وأكد نائب القائد العام الفريق أول ركن كباشي عزم القوات المسلحة والقوات المساندة لها على المضي قدماً فى تحرير كل شبر من البلاد من دنس المليشيا المتمردة.

وجدد سيادته موقف الحكومة الثابت والرافض للتفاوض مع المليشيا المتمردة وقال “لن تتوقف الحرب إلاّ باستسلام المتمردين والخونة والمارقين”.

ولفت الفريق أول ركن كباشي إلى جاهزية القوات المسلحة التي تقاتل بإرادة وعزيمة أهل السودان و شبابه الذي خاض الحرب بكل مكوناته وقدم الشهداء فداءاً للوطن .

وطمأن نائب القائد العام الشعب السوداني بأن الأبيض محصنة وبشر بدخول سلاح جديد ونوعي للمدينة وأنها ومدن الخوي والنهود، والدبيبات لا تعدو كونها محطات لدخول الفاشر وكل ولايات دارفور.

وكشف نائب القائد العام عن توجيهات القيادة بتفريغ مدينة الأبيض من كل القوات المقاتلة وفرض هيبة الدولة حتى ينعم المواطن بالأمان مشيراً إلى أن القوى المشتركة هي المسؤولة عن فرض الأمن بالمدينة.

وتعهد سيادته بتذليل كافة العقبات المتعلقة بمعاش الناس بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين.

وأثنى سيادته على الدعم الكبير الذي تجده القوات المسلحة من المكونات المدنية الرسمية والشعبية بالولايتين مما زاد من عزيمة القوات المسلحة في خوض معركة الكرامة حتى تحقيق النصر.

وأمّن اللقاء على ضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين كافة المكونات المدنية بالولايتين لدعم القوات المسلحة حفاظاً على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

يُذكر أن المكونات المدنية شملت رئيس الجهاز القضائي، مجلس حكومة الولاية ولجنتها الأمنية، لجنة إسناد المتحركات، الجهاز التنفيذي – شيكان، أعيان مدينة الأبيض، اتحاد أصحاب العمل، الغرفة التجارية، الاتحادات المجتمعية، الإدارات الأهلية، حركات الكفاح المسلح،

تجمع كيانات كردفان الداعمة للقوات المسلحة، نقابة عمال الولاية، والهيئة النقابية لعمال التعليم.

سونا