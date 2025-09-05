تشغيل مطار الخرطوم الدولي.. تأهيل مناطق الحركة الجوية وصيانة المدرج ومداخل ومواقف الطائرات والإضاءة

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بأداء لجان الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية والعمل المنجز فى مجالات إصحاح البيئة وتأهيل مطار الخرطوم.

ودعا سيادته لدى ترؤسه الاجتماع الدورى للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، بحضور عدد من الوزراء ووزراء الدولة والوكلاء ووالي الخرطوم، دعا إلى أهمية إشراك المجتمع والاستفادة من طاقات الشباب فى إعادة الإعمار.

واستعرضت اللجنة العليا في اجتماعها اليوم على تقارير الكهرباء واكتمال توصيل التيار الكهربائي بنسب عالية فى محليات الولاية المختلفة، كما تناول التقرير المناطق والأحياء التي تمت تغطيتها بالكامل إلى جانب العمل الواسع الذي يجري على نطاق توزيع الكهرباء داخل الأحياء السكنية بعد وصول المحولات الداخلية، في وقت إكتمل فيه توصيل التيار لمحطات المياه والمستشفيات التي دخلت الخدمة، كما أشار التقرير لخيارات توصيل الكهرباء للمناطق الصناعية والمشاريع الإنتاجية.

إلى ذلك، استمع الاجتماع إلى تقرير لجنة الخدمات الصحية فيما يلى إصلاح المؤسسات العلاجية و مكافحة نواقل الأمراض مبيناً أن الخطة استهدفت تأهيل نحو 31 مركز صحي وعدد (12) مستشفى بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الطبية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود لجنة البيئة والحملات التي تقوم بها هذه الأيام، ضمن حملات النظافة وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض.

كما استمع الاجتماع أيضا إلى تقرير لجنة التعليم الذي أشار إلى الأثر الذي خلفته الحرب علي قطاع التعليم وما تم من تأهيل لنحو 63 مدرسة بجانب توفير الكتاب المدرسي، فيما طالب الاجتماع بأهمية التوسع في التعليم الإلكتروني.