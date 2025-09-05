الأمين العام لمجلس الأدوية يتفقد مصنع توباز للأدوية بمنطقة الشجرة بالخرطوم

قام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د.علي بابكر بزيارة تفقدية الخميس إلى مصنع توباز للأدوية ومستحضرات التجميل، المتخصص في إنتاج المنتجات شبه الصلبة ( المراهم والكريمات،…. الخ).

وأشار الأمين العام للمجلس د. علي بابكر أن المجلس كان قد منح المصنع رخصة تصنيع قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار متابعة أوضاع المصانع الوطنية ومدى جاهزيتها للإنتاج، حيث يقع مصنع توباز بمنطقة الشجرة بالخرطوم، لافتاً إلى توقيع اتفاقية شراكة بين مصنع توباز وشركة الأدوية العامة (GMC) لتصنيع عدد من الأصناف الدوائية إلى جانب إجراء التحاليل المعملية.

وأوضح د. علي بابكر أنه إطلع خلال الزيارة على خطة المصنع التصنيعية للفترة المقبلة والتي تمتد لعام ، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في المنتجات الدوائية.

كما أشار إلى توقيع عدد من الإتفاقيات للتصنيع التعاقدي الداخلي بين عدد من المصانع المحلية، معتبراً هذه الخطوة من الإنجازات المهمة التي تحققت بين المصانع الوطنية بعد الحرب، والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق وفرة في الأدوية، وهو ما دأب المجلس على دعمه وتشجيعه.