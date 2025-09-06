الداخلية السعودية: إبعاد غير السعودي عند ارتكابه مخالفات مرورية تعرض السلامة للخطر

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة العامة على الطرق.

وأكدت الادارة العامة للمرور، وفق صحيفة سبق، أن المادة المعدلة تتعلق بالمخالفات المرورية التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل حالياً على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بما يتناسب مع التعديلات الجديدة.

من جهتها نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديل، حيث نص على إضافة فقرة جديدة تعطي وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، وذلك وفقاً لضوابط تنسقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للحالات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة.

الشرق القطرية