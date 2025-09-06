منصة روسية تعلن شراء المسلسل التركي «عيناك كالبحر الأسود» استعدادًا لعرضه عالميًا

صدر الإعلان الترويجي للمسلسل التركي، «عيناك كالبحر الأسود» Gözleri Karadeniz، الذي يحكي قصة الحب المستحيلة بين أزيل (خالد أوزغور ساري) وغونيس (أوزغي ياغيز)، وسط أحداث متصاعدة تنبئ بعمل مميز.

ومن المتوقع أن يحجز المسلسل مقعدا متقدما في الموسم الدارمي التركي الذي ينطلق في سبتمبرالحالي، إذ نجح الملصق الدعائي الأول في أسر المشاهدين بمجرد نشره، وشهد الكثير من التعليقات الحماسية عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ويُخطط للموسم الأول بـ 13 حلقة تقريبًا، قابلة للتعديل حسب نسب المشاهدة.

كما أعلنت رسميَا «ivi» أضخم منصة لعرض المسلسلات في روسيا بشراء حقوق عرض المسلسل، ويتوقع جمهور الدراما التركية أن يحقق المسلسل نجاحًا عالميًا بعد عرضه.

قصة مسلسل «عيناك كالبحر الأسود»

يتناول مسلسل «عيناك كالبحر الأسود» الصراعات التي تنشأ بين الكابتن أزيل، ابن منطقة البحر الأسود، ومواجهة الأنشطة غير القانونية، وأسرار عائلة ماتشاري التي تعيش في إسطنبول، يُطلق لقاءٌ صدفة بين أزيل والبطلة غونيش سلسلة من التطورات التي ستُغيّر مصير الشخصيات.

ونشأ «أزيل»، بين أمواج البحر الأسود العاتية، ليُفاجأ بحقيقة تغير مجرى حياته، إنه الوريث الضائع لعائلة «ماتشاري»، إحدى أقوى العائلات في تركيا، بعد وفاة المرأة التي ظنّ أنها والدته، يبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، تقوده إلى عالم إسطنبول الخفي، حيث يواجه شقيقه ويقع في حب مستحيل يضع قلبه وعقله على المحك، بين الخيانة والمؤامرات، يجد أزيل نفسه في معركة لا تختبر قوته فقط، بل تمتحن ضميره أيضًا.

من أبرز نجوم مسلسل «عيناك كالبحر الأسود» خالد أوزغور ساري، أوزغي ياغيز، محمد أوزغور، يونكا شاهين باش، مصطفى أجيلان، إيرول بابا أوغلو، إبرو أيكاش، إرين أورين، عثمان البيرق، أونور أوزيدين، جيزيم أريكان، برك على كاتال، تركو سو ديميريل، أوزغور شينار ديفيتشي، آيتن أونك أوغلو، ومن انتاج شركة «O3ميديا»، وإخراج ألتان دونميز وأوركون تشاتاك.

المصري اليوم